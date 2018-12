Italia femminile, le convocate del ritiro congiunto con l'Under 23

Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimo impegno del 2018 per la Nazionale Femminile, che da domenica 16 a mercoledì 19 dicembre si ritroverà a Coverciano per uno stage congiunto con la Nazionale Under 23 Femminile. La Ct Milena Bertolini ha convocato 24 calciatrici, che si raduneranno nella serata di domenica al Centro Tecnico Federale e lunedì pomeriggio sosterranno la prima delle quattro sedute di allenamento in programma. Mercoledì 19 dicembre alle ore 15 le Azzurre affronteranno in una gara di allenamento (due tempi da 35 minuti ciascuno) l’Under 16 maschile della Fiorentina.

Si chiude così un anno ricco di soddisfazioni per l’Italia, che lo scorso giugno ha centrato la qualificazione al Mondiale francese vent’anni dopo l’ultima partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo.

L’elenco delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (Roma), Katja Schroffenegger (Fc Internazionale Milano);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Giulia Bursi (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina), Cecilia Salvai (Juventus), Giorgia Spinelli (Stade De Reims), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Greta Adami (Fiorentina), Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina), Annamaria Serturini (Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Ilaria Mauro (Fiorentina), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).

Da domenica 16 a mercoledì 19 dicembre la Nazionale Under 23 Femminile si allenerà sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano in occasione del terzo raduno congiunto della stagione con la Nazionale Femminile di Milena Bertolini.

Il tecnico Jacopo Leandri ha convocato 23 calciatrici, che nella tre giorni di raduno sosterranno quattro sedute di allenamento e mercoledì 19 dicembre (ore 15) affronteranno in una gara di allenamento l’Under 15 maschile della Fiorentina.

L’elenco delle convocate:

Portieri: Francesca Durante (Fiorentina), Noemi Fedele (Fiorentina), Emma Guidi (Roma);

Difensori: Martina Fusini (Fiorentina), Martina Lenzini (Sassuolo), Sara Mella (Tavagnacco), Beatrice Merlo (Internazionale Milano), Tecla Pettenuzzo (Sassuolo), Elena Pisani (Lady Buccaners), Irene Santi (Internazionale Milano), Valery Vigilucci (Fiorentina);

Centrocampiste: Martina Brustia (Internazionale Milano), Arianna Caruso (Juventus), Benedetta Glionna (Juventus), Marta Mascarello (Tavagnacco), Alice Regazzoli (Internazionale Milano), Flaminia Simonetti (Roma);

Attaccanti: Angela Caloia, Michela Cambiaghi (Mozzanica), Claudia Ferrato (Sassuolo), Gloria Marinelli (Internazionale Milano), Marta Teresa Pandini (Internazionale Milano), Martina Piemonte (Roma).