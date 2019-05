Italia femminile, le convocate per la 2^ parte del ritiro: ci sono tre novità

Si è conclusa oggi con una partita a ranghi contrapposti con le ragazze dell’Under 23 Femminile la prima settimana di raduno della Nazionale Femminile in vista della Coppa del Mondo FIFA che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. La Ct Milena Bertolini ha diramato le convocazioni per la seconda settimana di raduno, in programma da domenica 12 a sabato 18 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano: 29 le convocate, 3 delle quali (Lenzini, Mascarello e Bonfantini) provenienti dall’Under 23.

Sabato 18 maggio saranno diramate le convocazioni per la terza fase di raduno che si svolgerà a Riscone di Brunico da lunedì 20 a lunedì 27 maggio e per l’amichevole con la Svizzera, ultimo test prima della partenza per la Francia in programma mercoledì 29 maggio (ore 15 – diretta su Rai Sport+HD) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Fiorentina Women’s), Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Martina Lenzini (Sassuolo), Linda Cimini Tucceri (Milan), Valery Vigilucci (Fiorentina Women’s);

Centrocampiste: Greta Adami (Fiorentina Women’s), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Marta Mascarello (Tavagnacco), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).