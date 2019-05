Italia femminile, le convocate per la 3^ parte del ritiro: c’è Linari, out in 4

Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le prime due settimane di allenamenti al Centro Tecnico Federale di Coverciano, prosegue a Riscone di Brunico (BZ) la preparazione della Nazionale Femminile in vista della Coppa del Mondo FIFA che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Per la terza fase del raduno la Ct Milena Bertolini ha convocato 26 calciatrici (torna Linari, tagliate Viglilucci, Lenzini, Bonfantini e Mascarello NdR), che si raduneranno nella serata di oggi e domani sosterranno la prima seduta di allenamento.

Mercoledì 29 maggio (ore 15 – diretta su RaiSport+HD) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara l’Italia affronterà la Svizzera nell’ultima amichevole prima della partenza per la Francia, fissata per domenica 2 giugno. Le Azzurre giocheranno per la terza volta a Ferrara dopo il successo (4-0) sulla Bosnia nel marzo 2012 in una gara valida per le qualificazioni europee e l’ultima vittoria con il Belgio (2-1 con gol di Rosucci e Girelli) il 10 aprile 2018, in un match determinante per la qualificazione al Mondiale francese. Sono 26 invece i precedenti con la Svizzera, che attualmente occupa il 18° posto del ranking FIFA: il bilancio è di 20 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con l’ultimo successo (3-0) ottenuto nel febbraio 2018 in occasione della ‘Cyprus Cup’.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Fiorentina Women’s), Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma)

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Cimini Tucceri (Milan)

Centrocampiste: Greta Adami (Fiorentina Women’s), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma)

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona)