© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Elena Linari, difensore della Nazionale italiana e dell'Atletico Madrid, ha analizzato il 5-0 rifilato alla Giamaica nel Mondiale in corso di svolgimento in Francia (fonte SkySport): "Lavoriamo sempre su ogni minimo dettaglio e ci prendiamo tutto quello che è arrivato. E' stata la vittoria della squadra e siamo felici. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie perché c'è il Brasile. Il mister ha puntato tanto sull'approccio alla partita. Abbiamo sofferto un po' all'inizio, anche per il caldo, poi i gol ci hanno aiutato. Dedica per la vittoria? A mia sorella che ieri ha preso 30 e lode ad un esame all'università e oggi è venuta qua per tifare. E' la mia ancora di salvezza".