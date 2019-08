© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vanessa Panzeri, difensore della Juventus, è una delle quattro esordienti convocate in azzurro dal CT Milena Bertolini. Il centrale bianconero ha parlato ai microfoni del canale youtube delle FIGC: “Qualsiasi cosa possa dire risulterà banale e scontata. Quello che penso è che la chiamata in Nazionale maggiore sia il sogno di qualunque atleta e non ci può che essere emozione, sono orgogliosa di far parte di questo gruppo. Sono rimasta piacevolmente sorpresa perché ho trovato un gruppo molto tranquillo, dove tutte sono disponibili e simpatiche e non ti fanno sentire fuori luogo o la più piccola. La ct mi ha accolto molto bene, non mi ha messo alcuna pressione. Con chi ho legato di più? Qui ho ritrovato tante mie compagne alla Juventus e quindi mi sono sentita a casa”.