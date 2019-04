© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella serata di ieri Martina Rosucci ha fatto il proprio esordio stagionale dopo l’infortunio subito in estate e che aveva messo a rischio la sua presenza ai Mondiali di Francia. Un esordio tanto atteso sia da tutto l’ambiente azzurro che ovviamente dalla centrocampista classe ‘92 che nel dopo gara ha commentato così il suo ritorno in campo: “Non ho parole per descrivere l’emozione che ho provato, è una gioia incredibile, pazzesca. Ormai l’infortunio è alle spalle e adesso voglio solo pensare a rimettermi in perfetta forma, con la testa mi sento pronta”.

Un ritorno in campo accolto con felicità anche da Cecilia Salvai, compagna di Rosucci anche alla Juventus Women, che invece dovrà saltare l'appuntamento iridato in Francia per un grave infortunio al ginocchio.