Italia femminile, Rosucci: "Siamo di fronte a una svolta epocale"

In un’intervista rilasciata a Sky Sport la centrocampista dell’Italia Martina Rosucci ha parlato a pochi giorni dall’esordio contro l’Australia (il 9 giugno alle ore 13:00) dei passi avanti fatti dal movimenti negli ultimi anni: “Ora tutti sanno che siamo ai Mondiali e questa è una grande conquista. Siamo di fronte a una svolta epocale grazie al sacrificio che tutte noi abbiamo fatto sia per ottenere i risultati sul campo sia per fare in modo che ci fossero sempre meno discriminazioni nei nostri confronti. - continua Rosucci – E ci stiamo riuscendo. Abbiamo dimostrato tanto, la gente riconosce la passione che mettiamo in questo sport e dal no a priori si è passati alla curiosità che sta avvicinando tante persone al nostro mondo. La qualificazione ai Mondiali poi è stata qualcosa di incredibile in questo senso”.