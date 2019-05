Italia femminile, Sabatino: "Non vedo l'ora che inizi i il Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniela Sabatino, attaccante del Milan femminile e dell’Italia, ha parlato ai microfoni della FIGC della propria passione per il calcio in vista della Coppa del Mondo che avrà inizio fra poco più di un mese: “Per me essere calciatrice vuol dire pensare al calcio 24 ore su 24. Mia mamma mi dice sempre che sono nata col pallone fra i piedi, ho iniziato a giocare a 10 anni ed ero l’unica femminuccia a praticare il calcio. Devo ringraziare mio padre che ha avuto la pazienza di portarmi in giro a fare gli allenamenti e di questo gliene sarò sempre grata. Poi sono andata a fare un provino al Cambobasso femminile e da lì è nata la mia vita calcistica. Un ricordo importante e significativo è stato un gol dopo la scomparsa di una persona cara. quell’episodio mi ha trasformato e mi ha dato qualcosa in più, qualsiasi pallone mi capitava veniva trasformato in gol e secondo me è merito anche di una mano dal cielo”.

Sull’Italia: “La maglia azzurra è il sogno che ho sempre avuto, ti dà una carica e un’emozione indescrivibile. Il ricordo legato a Italia-Portogallo è quando tutte e tutti ci siamo uniti in mezzo al campo per festeggiare, vedere tutte quelle persone felici per aver conquistato qualcosa di incredibile è stato fantastico”.

Sui Mondiali: “Se mi avessero detto che avrei giocato in Nazionale, al Milan e sarei andata al Mondiale mi sarei messa a ridere e invece è successo tutto questo. Solo vivendo il Mondiale saprò raccontare e descrivere cosa rappresenti. Non vedo l’ora che arrivi questo momento e spero che vada tutto bene”.