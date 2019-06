Italia femminile, Sara Gama: "Cina avversario duro, servirà gara cinica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In compagnia di Milena Bertolini nella conferenza stampa odierna, il capitano dell'Italia femminile, Sara Gama, ha presentato gli ottavi di finale mondiali contro la Cina: "Vertigini? No. Abbiamo conquistato sul campo il passaggio del turno, è venuto nel migliore dei modi col primo posto. Però sappiamo che ora inizia la fase a eliminazione diretta: è un'altra cosa e incontriamo un avversario che è molto ostico, ben organizzato. Le statistiche dicono che sono una squadra che ti può anche innervosire: bisogna rimanere coi piedi per terra, fare una partita cinica.

Ci sarà tensione?

"Chiaramente sì, può aumentare da un certo punto di vista, dall'altro ci siamo testate e abbiamo visto fin dove ci ha portato il nostro lavoro, quanto margine di miglioramento abbiamo. Siamo curiose di cimentarci in questo ottavo di finale, giocandoci questa partita a viso aperto come abbiamo sempre fatto".