Italia femminile U17, il girone dell'Europeo: Belgio, Svizzera e Grecia

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati anche i gironi della Fase élite dell’Europeo U17 femminile.

Saranno Belgio (paese ospitante), Svizzera e Grecia le avversarie della Nazionale Under 17, che a Edimburgo nella prima fase di qualificazione ha battuto Montenegro (2-0), Irlanda del Nord (4-0) e le padrone di casa della Scozia (4-0) realizzando un brillante percorso netto con dieci gol all’attivo e nessuna rete subita. L’Italia è chiamata a ripetersi nella Fase élite, in programma dal 22 al 28 marzo in Belgio, dove solo il primo posto del girone garantisce l’accesso alla fase finale del torneo continentale in programma dal 9 al 22 maggio in Svezia.

“È andata abbastanza bene – ammette Nazzarena Grilli come riporta il sito FIGC – abbiamo evitato le nazionali più forti d’Europa, ma a questo livello non si deve sottovalutare nessuno. La Svizzera è un’ottima squadra, come testimonia il fatto che nella prima fase ha vinto tutte e tre le partite con 24 gol realizzati e nessuno subito e anche il Belgio sta facendo una bella politica a livello giovanile. Il girone è molto equilibrato ed è inutile nascondersi: abbiamo le nostre chance di passare il turno”.

Per quanto riguarda invece la prima fase del prossimo Campionato Europeo invece la nazionale azzurra se la vedrà con Scozia, Lettonia e le padrone di casa della Bielorussia

Sorteggio della Fase élite del Campionato Europeo Under 17 Femminile (22-28 marzo 2020)

Gruppo 1: Svizzera, ITALIA, Grecia, *Belgio

Sorteggio della 1ª fase del Campionato Europeo Under 17 Femminile 2020/2021 (14-20 ottobre 2020)

Gruppo 10: ITALIA, Scozia, *Bielorussia, Lettonia

*Paesi ospitanti