Italia femminile U19, girone di ferro per l'Europeo: c'è la Francia

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati i gironi della Fase élite del Campionato Europeo Under 19. La squadra di Enrico Sbardella se la vedrà contro le campionesse d’Europa in carica della Francia, col Portogallo e la Bosnia Erzegovina.

Qualificata come seconda del girone alle spalle della Russia nella prima fase dell’Europeo ospitata ad ottobre in Toscana, dopo aver battuto Estonia (5-0) e Slovenia (3-1) l’Under 19 è inciampata contro le pari età russe (0-1) nella terza e ultima gara. Si è presentata così al sorteggio in terza fascia, con il rischio poi concretizzatosi di dover affrontare avversarie di primissimo livello. Servirà quindi la migliore Italia per passare il turno nella Fase élite, che si disputerà dal 7 al 13 aprile in Portogallo.

“È un girone oggettivamente difficile – sottolinea il tecnico Enrico Sbardella ai microfoni della FIGC – sappiamo che sarà dura ma ci proveremo”. L’Italia esordirà il 7 aprile con i padroni di casa del Portogallo per poi affrontare Francia e Bosnia: “Sarà importante il percorso di avvicinamento al torneo – aggiunge Sbardella – a gennaio saremo impegnati in una doppia amichevole con la Svezia, poi a febbraio giocheremo a La Manga un torneo molto performante”.

Alla fase finale dell’Europeo, in programma dal 21 luglio al 2 agosto, si qualificheranno le sette vincitrici dei gironi e la Georgia in qualità di Paese ospitante.

Sempre in mattinata sono stati inoltre sorteggiati i gironi per la prima fase del prossimo Campionato Europeo Under 19 con l’Italia inserita nel girone con Serbia, paese ospitante, Ucraina e Andorra.

Sorteggio della Fase élite del Campionato Europeo Under 19 Femminile (7-13 aprile 2020)

Gruppo 5: Francia, *Portogallo, ITALIA, Bosnia Erzegovina

Sorteggio della 1ª fase del Campionato Europeo Under 19 Femminile 2020/2021 (20-26 ottobre 2020)

Gruppo 2: ITALIA, *Serbia, Ucraina, Andorra