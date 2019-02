Italia femminile U19, le convocate per il torneo La Manga

Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i successi nelle due amichevoli di gennaio con la Repubblica d’Irlanda, la Nazionale Under 19 Femminile vola in Spagna per il consueto appuntamento con il torneo internazionale di La Manga. Il tecnico Enrico Sbardella ha convocato 20 Azzurrine, che si raduneranno giovedì 21 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e mercoledì 27 raggiungeranno La Manga: l’Italia farà il suo esordio nel torneo venerdì 1° marzo con la Danimarca (ore 12), domenica 3 marzo (ore 16) affronterà le pari età dell’Islanda e martedì 5 marzo (ore 16) disputerà il terzo e ultimo match con la Francia.

La Nazionale potrà così fare le prove generali in vista della Fase élite dell’Europeo, in programma dal 3 al 9 aprile presso il Centro federale inglese di St. George’s Park a Burton upon Trent e che la vedrà opposta a Inghilterra, Svezia e Turchia.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Pink Sport Time), Camilla Forcinella (Hellas Verona)

Difensori: Bianca Bardin (Hellas Verona), Paola Boglioni (Empoli Ladies), Benedetta Orsi (Sassuolo), Vanessa Panzeri (Juventus), Chiara Ripamonti (Fiorentina Women’s), Angelica Soffia (AS Roma)

Centrocampiste: Sofia Colombo (Mozzanica), Giada Greggi (AS Roma), Francesca Imprezzabile (Sassuolo), Elisa Donda* (UPC Tavagnacco), Valentina Puglisi (Juventus), Martina Tomaselli (Sassuolo)

Attaccanti: Sara Baldi (Hellas Verona), Melissa Bellucci (Juventus), Asia Bragonzi (Juventus), Angela Caloia, Serena Landa (SSD Roma Calcio Femminile), Miriam Longo (Milan).

* sostituisce Elena Nichele (Hellas Verona)