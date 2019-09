Italia femminile U19, Sbardella: "Vogliamo il primo posto nel girone"

Il tecnico della Nazionale femminile Under 19 Enrico Sbardella ha parlato quest’oggi, affiancato dalle calciatrici Sofia Colombo e Azzurra Corazzi delle tre gare di qualificazione alla Fase Élite dell’Europeo di categoria che si giocheranno in Toscana (a Siena e Cortona) a inizio ottobre e che vedranno le azzurrine impegnate contro Estonia, Slovenia e Russia.

“L’obiettivo è ovviamente quello di passare il girone e, se possibile, farlo da primi del raggruppamento, per poter avere così un sorteggio migliore per la fase successiva. Crediamo che quella contro la Russia possa rappresentare la gara spartiacque per il nostro obiettivo, ma dobbiamo disputare due grandi gare contro le altre avversarie che rappresentano movimenti in crescita. - continua Sbardella come riporta il sito della FIGC – In Italia il nostro movimento sta vivendo una fase molto positiva, specialmente dopo la grande risonanza data dal Mondiale in Francia e noi vogliamo che il trend continui anche grazie alle nazionali giovanili”.

Spazio poi alle parole delle due giovani calciatrici: “Vestire la maglia della Nazionale – ha commentato la centrocampista dell’Inter Colombo - è un motivo di grande orgoglio, vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico e per raggiungere questo obiettivo ci stiamo impegnando al massimo già da questi primi giorni di raduno”.

“Vogliamo passare al meglio questo girone e non vediamo l’ora che arrivi il 2 ottobre per giocarci questa qualificazione con la divisa azzurra. - le fa eco Corazzi - Giocheremo tutte e tre le nostre gare a Siena e spero che ci sia tanto pubblico a sostenerci”.