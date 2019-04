Italia femminile U23, Bonfantini non basta. Ko contro la Norvegia

Fonte: figc.it

Un anno fa con la Norvegia era arrivato l’unico successo nel Torneo di La Manga, un 2-0 santificato dalle reti di Martina Piemonte ed Elisabetta Oliviero. Alla sua seconda partecipazione nel torneo spagnolo, la Nazionale Under 23 Femminile non è riuscita a ripetersi ed è stata sconfitta 2-1 dalle scandinave in un match a due volti: primo tempo di marca norvegese e ripresa tutta a favore delle Azzurrine, che nel finale hanno sfiorato il 2-2 proprio con Martina Piemonte, una delle artefici della vittoria dello scorso anno.

Dopo il vantaggio norvegese firmato in avvio di gara da Kristine Leine in mischia, l’Italia ha trovato il pareggio al 22’ grazie alla centrocampista della Roma Agnese Bonfantini, che ha sfruttato al meglio l’assist di Marta Mascarello, ma al 31’ Marit Bratberg Lund ha trasformato il rigore del definitivo 2-1 condannando alla prima sconfitta nel torneo le Azzurrine, che torneranno in campo domenica (ore 18) per affrontare la Svezia.

“È stata una buona prestazione – il commento del tecnico Jacopo Leandri – anche se nel primo tempo abbiamo avuto un atteggiamento troppo attendista. Nella ripresa le ragazze sono state più coraggiose, abbiamo schiacciato la Norvegia nella sua metà campo e avremmo ampiamente meritato il pareggio”.