Dopo l’amaro esordio con la sconfitta immeritata contro la Norvegia, l’Italia femminile Under 23 ha saputo subito reagire piegando la Svezia nella seconda giornata del torneo La Manga. Le azzurrine passano al 6° grazie a una rete di Gloria Marinelli che si ripete al 20° riportando avanti le sue compagne dopo il momentaneo pari scandinavo. Al 32° arriva il tris dell’Italia grazie al rigore trasformato da Martina Piemonte. Nella ripresa arriva subito la rete che fissa il risultato sul 4-1 finale a opera di Benedetta Glionna. Martedì ultimo impegno per le azzurrine in Spagna contro gli Stati Uniti con fischio d’inizio alle ore 15.

🇮🇹 Grande vittoria delle #Azzurrine al torneo La Manga. La Nazionale Italiana di Calcio cala il poker contro la Svezia, battendola con un netto 4 - 1.

#CalcioFemminile