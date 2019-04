© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esperimenti difensivi per la ct Milena Bertolini che schiera Aurora Galli al fianco di Linari in difesa con Guagni e Boattin esterne. A centrocampo Adami-Giugliano coppia centrale con Cernoia e Bonansea esterne offensive. Davanti Sabatino afffianca Mauro. Irlandesi con un prudente 5-4-1 sulla carta che può diventare anche un 3-5-2 in corso d'opera. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Linari, Galli, Boattin; Cernoia, Adami, Giugliano, Bonansea; Mauro, Sabatino. A disposizione: Marchitelli, Gama, Parisi, Girelli, Bartoli, Tarenzi, Giacinti, Rosucci, Alborghetti. Bergamaschi, Serturini, Pipitone. Allenatrice: Milena Bertolini

Irlanda (5-4-1): Hourihan; O'Riordan, Connolly, Quinn, Campbell, Scott; McCabe, Fahey, Tolland, O'Sullivan; Kiernan. A disposizione: Moloney, Caldwell, Barrett, Jarrett, Ziu, Farrelly, Foley, Whelan, O,Mahony. Allenatore: Colin Bell