Italia-Olanda, i precedenti sorridono alle azzurre. Ma l’ultimo no

Sono 15 i precedenti fra Italia e Olanda a livello femminile con le azzurre che per ben sette volte sono uscite vincitrici dal confronto. In altre cinque occasioni invece la gara è finita in pareggio, mentre in tre occasioni hanno avuto la meglio le Leonesse. Precedenti che sorridono all’Italia quindi, anche se l’ultima volta che le due formazioni si sono incrociate per noi è andata male. Bisogna tornare indietro di circa cinque anni quando a Verona Italia e Olanda si sfidarono per la gara di ritorno dello spareggio qualificazione per il Mondiale canadese.

Arrivò una sconfitta per 2-1 in cui iniziò a brillare la stella di Vivianne Miedema, allora appena 18enne, che segnò la doppietta decisiva che eliminò le azzurre anche in virtù dell’1-1 dell’andata. In quella squadra c’erano alcune calciatrici (Giuliani, Gama, Rosucci e Girelli su tutte) presenti anche nella formazione attuale. E che avranno voglia di rifarsi.