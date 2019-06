Italia-Olanda, le formazioni ufficiali: out Girelli. C'è Martens nelle Oranje

© foto di Imago/Image Sport

Sono state comunicate le formazioni ufficiali del quarto di finale fra l'Italia e L'Olanda in campo alle ore 15:00 a Valenciennes. La ct azzurra Bertolini lascia in panchina Girelli e schiera Valentina Giacinti come unica punta con Barbara Bonansea e Valentina Bergamaschi a supporto in un 4-5-1 che può trasformarsi in 4-3-3 in fase di possesso (o in un 4-4-2 con Bonansea al fianco di Giacinti e Cernoia esterno sinistro). In mezzo al campo torna titolare Aurora Galli. Difesa confermatissima rispetto alle ultime uscite.

Le nostre avversarie recuperano in extremis Lieke Martens in attacco, con la calciatrice del Barcellona, che affiancherà Van de Sanden e il bomber Miedema. In difesa Van der Gragt la spunta su Dekker al fianco di Bloodworth con Van Lunteren e Van Dongen esterne. A centrocampo Van de Donk in regia con l'espertissima Spitse e Groenen mezzali.

Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-5-1): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Bergamaschi, Cernoia, Giugliano,Galli, Bonansea; Giacinti. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Tucceri, Fusetti, Boattin, Rosucci, Parisi, Serturini, Girelli, Sabatino, Tarenzi, Mauro. Ct Bertolini

Olanda (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Spitse, van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema, Martens. A disposizione: Kop, Geurts, Van Es Dekker, Pelova, R. Jansen, Kaagman, E. Jansen, Kerkdijk, Roord, Beerensteyn, Van der Most. Ct Wiegman

