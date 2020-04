Italia U17 femminile, Grilli non rinuncia ai sogni: "Spero di poter disputare l'Europeo"

La ct dell'Italia femminile U17 Nazzarena Grilli nonostante l'emergenza Coronavirus che ha fatto rinviare o annullare molte competizioni spera ancora di poter concludere il cammino nell'Europeo di categoria e magari giocare il Mondiale: “A differenza di altre competizioni giovanili è stato tutto rinviato a data da destinarsi, e non annullato, e proveranno a fare tutto il possibile affinché si possa giocare. Io ci spero ancora anche perché avevamo una squadra di livello e anche perché le mie ragazze si sarebbero misurate a un livello molto alto. - spiega Grilli a Tuttocalciofemminile - Nella fase élite avremmo giocato contro Svizzera, Belgio e Grecia, un girone molto equilibrato con una sola squadra che sarebbe giunta alla fase finale. Ce la saremmo potuta giocare perché non c'erano corazzate nel girone. Noi stiamo crescendo anche se nelle nostre nazionali giovanili abbiamo giocatrici di due annate diverse perché non abbiamo numeri sufficienti, piano piano arriveremo anche noi ad avere un'annata sola perché il livello medio delle 2004 è molto cresciuto. Le più forti in Europa però sono altre. Penso a Germania, Spagna, Inghilterra, Francia e Norvegia. Alcune di queste sono molto forti fisicamente, mentre altre abbiano fisicità e tecnica e noi dobbiamo puntare su un mix come fatto da Francia e Spagna”.