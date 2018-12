Italia U19 femminile, insidie Inghilterra e Svezia all’Europeo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi a Nyon sono stati sorteggiati i gironi della Fase élite dell’Europeo Under 19 femminile. L’Italia è stata inserita nel girone con Inghilterra, Svezia e Turchia e giocherà le tre sfide dal 3 al 9 aprile prossimo a Burton upon Trent, presso il Centro federale inglese di St. George’s Park. Un girone non facile quello che qualificherà soltanto una squadra per la fase finale dell’Europeo, che si giocherà dal 16 al 28 luglio in Scozia, come spiega il ct Enrico Sbardella al sito della FIGC: “È un girone impegnativo contro due nazionali di primissimo livello come Inghilterra e Svezia. La Turchia è in crescita, ma sta un gradino sotto. Per la qualità delle avversarie sembra il girone di una Fase finale e sappiamo che per andare avanti dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità”.

In mattinata sono stati sorteggiati anche i gironi della 1ª fase delle qualificazioni al Campionato Europeo 2019/2020 e l’urna ha stabilito che l’Italia dovrà ospitare dal 2 all’8 ottobre 2019 le gare del Gruppo 8 dell’Under 19, che vedrà l’Italia opposta a Russia, Slovenia ed Estonia