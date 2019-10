Italia U19 femminile, le 20 convocate di Sbardella: novità Di Stefano

Entra nel vivo il raduno della Nazionale femminile Under 19 in vista del Qualifying Round, che vedrà le Azzurrine impegnate in terra toscana contro le pari età di Estonia, Russia e Slovenia per cercare di ottenere il pass per la successiva Fase Élite, in programma in primavera.

Dopo la prima fase del raduno che la Nazionale italiana ha svolto al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, oggi pomeriggio trasferimento a Chianciano Terme per le ragazze di Enrico Sbardella, in quella che è la ‘sede operativa’ della manifestazione, dove alloggiano tutte e quattro le rappresentative nazionali.

Il tecnico federale ha diramato stamani la lista delle 20 ragazze che ufficialmente prenderanno parte al torneo, con l’obiettivo – come già ricordato dallo stesso Sbardella nella conferenza stampa di presentazione del Qualifying Round – “non solo di centrare il passaggio del turno, ma di farlo anche nella maniera migliore possibile, per ottenere così un buon sorteggio in vista della fase successiva”.

Le Azzurrine esordiranno nella manifestazione mercoledì prossimo, 2 ottobre, allo stadio Artemio Franchi di Siena contro l’Estonia (calcio d’inizio ore 15). L’Italia disputerà sempre a Siena - e sempre alle ore 15 - anche le successive due sfide (sabato 5 ottobre contro la Slovenia e martedì 8 ottobre contro la Russia), mentre le altre tre gare del torneo verranno giocate allo stadio ‘Santi Tiezzi’ di Cortona.

Tornano a casa dopo la prima parte del raduno Valentina Soggiu (Juventus), Anna Catelli (Inter), Lucia Pastrenge (Inter), Eleonora Galli (Inter) e Teresa Fracas (Sassuolo), mentre è stata convocata Gaia Di Stefano (Juventus).

L'elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Camilla Forcinella (Hellas Verona Women);

Difensori: Paola Boglioni (Empoli Ladies), Margherita Brscic (Juventus), Heden Corrado (AS Roma), Michela Giordano (Juventus), Sara Novelli (Sassuolo), Francesca Quazzico (Inter), Chiara Ripamonti (Fiorentina Women’s), Martina Zanoli (Orobica Bergamo);

Centrocampiste: Sofia Colombo (FC Inter), Azzurra Corazzi (Fiorentina Women’s), Caterina Fracaros (FC Inter), Ludovica Silvioni (Juventus), Silvia Zanni (Sassuolo);

Attaccanti: Federica Anghilleri (Empoli Ladies), Melissa Bellucci (Juventus), Asia Bragonzi (Juventus), Gaia Di Stefano (Juventus), Serena Landa (Roma Calcio Femminile).

Staff – Allenatore: Enrico Maria Sbardella; Capo delegazione: Patrizia Recandio; Segretario: Maurizia De Micheli; Vice allenatore: Elena Proserpio Marchetti; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Match analyst: Simone Contran; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapisti: Camillo Piastra e Alessandro Lastoria; Tutor: Monica Tamburri e Alessandro Milani; Magazziniere: Filippo Nicolamme.