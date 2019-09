Italia U19 femminile, le 24 convocate per la prima fase dell'Europeo

Fonte: figc.it

Sei mesi fa l’unica sconfitta subita, quella con le padrone di casa dell’Inghilterra nella terza gara della Fase élite, costò alla Nazionale Under 19 Femminile il pass per la Fase finale dell’Europeo. Non bastarono alle Azzurrine le cinque vittorie conquistate nei primi cinque incontri, un percorso netto con 11 reti all’attivo e nessun gol incassato. Dopo le due sconfitte nelle prime amichevoli di inizio stagione con la Spagna, il cammino nell’Europeo dell’Under 19 ripartirà dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove la Nazionale si radunerà da martedì 24 settembre per preparare l’impegno nella prima fase delle qualificazioni europee.

Sono 24 le calciatrici convocate dal tecnico Enrico Sbardella, che lunedì 30 settembre comunicherà la lista delle 20 Azzurrine che parteciperanno al torneo: l’Italia, che giocherà tutte e tre le gare allo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Siena, esordirà mercoledì 2 ottobre con l’Estonia, sabato 5 affronterà la Slovenia e martedì 8 ottobre se la vedrà con le pari età della Russia. Si qualificheranno alla Fase élite le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze.

L'elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Camilla Forcinella (Hellas Verona Women), Valentina Soggiu (Juventus)

Difensori: Paola Boglioni (Empoli Ladies), Margherita Brscic (Juventus), Heden Corrado (AS Roma), Michela Giordano (Juventus), Sara Novelli (Sassuolo), Francesca Quazzico (Inter), Chiara Ripamonti (Fiorentina Women’s), Martina Zanoli (Orobica Bergamo)

Centrocampiste: Anna Catelli (FC Inter), Sofia Colombo (FC Inter), Azzurra Corazzi (Fiorentina Women’s), Caterina Fracaros (FC Inter), Lucia Pastrenge (FC Inter), Ludovica Silvioni (Juventus), Silvia Zanni (Sassuolo)

Attaccanti: Federica Anghilleri (Empoli Ladies), Melissa Bellucci (Juventus), Asia Bragonzi (Juventus), Teresa Fracas (Sassuolo), Eleonora Galli (FC Inter), Serena Landa (Roma Calcio Femminile)

Staff – Allenatore: Enrico Maria Sbardella; Capo delegazione: Patrizia Recandio; Vice allenatore: Elena Proserpio Marchetti; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Match analyst: Simone Contran; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapista: Camillo Piastra; Tutor: Monica Tamburri e Alessandro Milani.

*Il calendario del Gruppo 8

Prima giornata (2 ottobre)

ITALIA-Estonia (Ore 15 - Stadio ‘Artemio Franchi’ di Siena)

Slovenia-Russia (Ore 11- Stadio Comunale ‘Santi Tiezzi’ di Cortona)

Seconda giornata (5 ottobre)

ITALIA-Slovenia (Ore 15 - Stadio ‘Artemio Franchi’ di Siena)

Russia-Estonia (Ore 12 - Stadio Comunale ‘Santi Tiezzi’ di Cortona)

Terza giornata (8 ottobre)

ITALIA-Russia (Ore 15 - Stadio ‘Artemio Franchi’ di Siena)

Slovenia-Estonia (Ore 15 - Stadio Comunale ‘Santi Tiezzi’ di Cortona)

*si qualificano alla Fase élite le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze