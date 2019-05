Italia U23 femminile, le convocate in vista delle Universiadi

Fonte: figc.it

Stage di cinque giorni a Coverciano per la Nazionale Universitaria Femminile. Ventitrè Azzurrine, nate tra il 1994 e il 1999, sono state convocate oggi dal tecnico azzurro Jacopo Leandri per iniziare la preparazione in vista delle Universiadi in programma dal 2 al 14 luglio a Napoli. Quest’anno alla manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione parteciperà anche il calcio femminile: l’Italia è stata inserita nel Gruppo D con gli Stati Uniti e il Giappone.

La squadra si radunerà lunedì 6 maggio entro le ore 12 presso il Centro tecnico federale dove nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento. Il programma prevede due sedute di lavoro giornaliere; venerdì 10 alle ore 10, a conclusione del raduno, la Nazionale Universitaria Femminile giocherà una gara contro la Nazionale A Femminile.

Successivamente la squadra azzurra si ritroverà il 23 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia per il raduno che precederà le Universiadi.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Florentia), Alessia Capelletti (Internazionale Milano);

Difensori: Giulia Bursi (Sassuolo), Martina Fusini (Fiorentina Women’s), Camilla Labate (Roma), Martina Lenzini (Sassuolo), Gloria Marinelli (Internazionale Milano), Sara Mella (Tacagnacco), Tecla Pettenuzzo (Sassuolo), Elena Pisani, Giorgia Spinelli (Stade de Reims);

Centrocampiste: Agnese Bonfantini (AS Roma), Martina Brustia (Internazionale Milano), Arianna Caruso (Juventus), Emma Errico (Tavagnacco), Benedetta Glionna (Juventus), Marta Mascarello (Tavagnacco), Marta Pandini (Internazionale Milano), Flaminia Simonetti (AS Roma);

Attaccanti: Michela Cambiaghi (Sassuolo), Sofia Cantore (Juventus), Claudia Ferrato (Sassuolo), Eleonora Goldoni (Lady Buccaners).