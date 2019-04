Italidonne U23, Leandri: "Cambiata mentalità. Come chiesto da Bertolini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude con una vittoria prestigiosa, contro gli Stati Uniti per 2-0 con le reti di Bonfantini e Marinelli, il Torneo La Manga per l’Italia femminile Under23. Ai microfoni della FIGC il ct Jacopo Leandri ha fatto il punto sulla crescita della squadra anche in ottica di serbatoio per la Nazionale maggiore: “Il bilancio di questa manifestazione non può che essere estremamente positivo, l’unico rammarico riguarda il ko della prima gara dove abbiamo sbagliato un tempo, ma è anche vero che ai punti non avremmo meritato la sconfitta. USA? Siamo riusciti a sbloccare subito il confronto, ma ciò che mi è piaciuto maggiormente è che non abbiamo mai cambiato atteggiamento, continuando ad attaccare. - continua Leandri – Era quello che ci aveva chiesto la ct e coordinatrice delle nazionali femminili Milena Bertolini, un cambio netto di mentalità che ci porti sempre a imporre il nostro gioco. In queste tre gare del torneo abbiamo superato Svezia e Stati Uniti, che rappresentano senza ombra di dubbio dei top team a livello mondiale. Le ragazze hanno affrontato bene le gare e hanno offerto delle prestazioni da squadra di livello assoluto. Sono calciatrici di prospettiva e credo proprio che il futuro del calcio femminile in Italia non possa che essere roseo.”