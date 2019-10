Juve, Agnelli: “Il calcio femminile apre a tante opportunità"

Nel corso dell’assemblea degli azionisti di quest’oggi il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato anche degli investimenti nel calcio femminile e della crescita dello stesso: “Si tratta di un’opportunità da sfruttare perché apre nuovi mercato e crea nuovi consumatori. Noi vogliamo farci trovare pronti a coglierla e per questo che chiederemo un aumento di capitale per lo sviluppo. Il tutto esaurito dello scorso anno contro la Fiorentina è stato un segnale positivo così come il seguito che ha avuto il Mondiale. - continua Agnelli – Il nostro settore femminile è guidato dal miglior dirigente possibile, Stefano Braghin, che ha costruito una grande struttura e permesso alle ragazze di essere gestite come professioniste anche se non sono ancora tali. La squadra ha vinto due scudetti, una coppa Italia e domenica si giocherà la Supercoppa che speriamo di portare a casa. La nostra allenatrice Rita Guarino si merita un applauso. Stadio nuovo? Noi per ora per motivi di riservatezza non diamo dettagli. Un impianto per le due squadre, sia lo stesso, due separati o di dimensioni diverse è all'interno della società. Siamo consapevoli che realtà come Women, Under 23 e Under 19 sia giusto trovino strutture adatte nelle quali giocare”.