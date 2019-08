Juve Women, Alves, Csiki e Ubogagu: tre nomi per sostituire Bonansea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’infortunio al piede patito nell’amichevole contro il Paris Saint-Germain in amichevole da Barbara Bonansea ha complicato i piani di mercato della Juventus che si è trovata a poche settimane dall’avvio della stagione – 11 settembre andata col Barcellona in Champions League e 14 esordio in campionato con l’Empoli – a dover sostituire una delle sue stelle.

La prescelta per quel ruolo sarà Maria Alves, esterno offensivo classe ‘93 del Santos, una calciatrice che ha caratteristiche simili a quelle dell’azzurra potendo giocare sia sulla linea di centrocampo che nel terzetto avanzato e che quasi certamente entrerà nella storia della società piemontese come la prima sudamericana a vestire la maglia bianconera.

Stefano Braghin però non ha intenzione di fermarsi alla brasiliana per rendere ancora più competitiva la squadra bi-campione d’Italia e rispondere alle campagne di rafforzamento delle avversarie Fiorentina, Milan e Roma e dell’ambiziosa Inter neopromossa. Sono due i profili su cui il responsabile del settore femminile lavora, molto diversi fra loro. Da un lato c’è infatti la promettente ungherese Anna Julia Csiki, classe ‘99, del Ferencvaros e già nel giro della nazionale del suo Paese. Un esterno di centrocampo con grande propensione offensiva e già due campionati da titolare sulle spalle.

Dall’altro invece c’è un profilo certamente più intrigante come quello dell’inglese Chioma Ubogagu, attaccante classe ‘93, che veste da tre anni la prestigiosa maglia delle Orlando Pride (per intendersi il club di Marta e Alex Morgan) dove ha segnato 12 reti in 58 presenze e vanta anche un’esperienza in Australia con la maglia del Brisbane Roar. Una calciatrice di grande esperienza internazionale il cui arrivo in Italia sarebbe il segno degli enormi progressi fatti dal movimento femminile nel nostro Paese.