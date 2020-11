Juve Women, Boattin: "Champions? Ci sentiamo più pronte. Vogliamo superare i sedicesimi"

Intervistata da Juventus Tv il terzino bianconero Lisa Boattin ha parlato non solo dell’ottimo momento in campionato – otto vittorie su otto gare giocare – ma anche volto lo sguardo alle altre due competizioni: Coppa Italia e Champions League femminile. “Sapevamo che contro la Florentia non sarebbe stato facile, lo scorso anno avevamo perso dei punti e per questo siamo felici delle vittoria. Il gol subito è stato un colpo di sfortuna perché meritavamo di chiudere il primo tempo in vantaggio, ma volevamo vincere e ci siamo riuscite. 600 giorni da imbattute? Significa tanto e anche tanto lavoro. Questo traguardo lo raggiungi tutte insieme, è il significato del lavoro fatto in settimana, giorno dopo giorno e speriamo di continuare. - continua Boattin – La Coppa Italia è una competizione diversa dal campionato perché non la giochi sempre, ci aspetta una sfida dura sul campo del Bari e vogliamo ripeterci perché nel nostro dna c’è la vittoria. Champions League? Ci sentiamo più pronte, anche l’anno scorso col Barcellona abbiamo visto quanto teniamo alla Champions, vogliamo andare oltre i sedicesimi e speriamo in un buon sorteggio ma pensiamo solo a giocare”.