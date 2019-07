Juve Women, Bonansea risponde a Ekroth: “Dice cose non vere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha voluto rispondere attraverso le stories di Instagram alle dichiarazioni alla stampa svedese dell’ex compagna di squadra Petronella Ekroth spiegando che la calciatrice dice falsità e che bisogna fare attenzione a chi parla male del proprio recente passato: “Volevo parlare di cose che sto sentendo in questi giorni. Vorrei dirvi di fare attenzione delle persone che parlano male di dove sono state magari fintamente bene. Dicono cose che non sono vere e ve lo posso garantire perché io c’ero. Significa che tutta quella gioia che mostravano in quei momenti era finta. Fate bene attenzione. Ci rivedremo l’anno prossimo in questa Juve che per me è sempre fantastica.”.