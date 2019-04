© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus Women e dell’Italia femminile Barbara Bonansea ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa scudetto e del Mondiale: “A noi piace lasciare tutti in suspense, cercheremo di mantenere il piccolo vantaggio che abbiamo in classifica anche se le avversarie lotteranno fino alla fine per batterci. Ma ce la possiamo fare. Movimento in crescita? Assolutamente sì, sono partita da Torino che c'erano giusto i genitori di noi calciatrici a vederci e ora abbiamo riempito lo Stadium. In più ogni tanto le ragazzine mi scrivono che sono il loro idolo, è questo il bello e spero possa crescere anche di più. - continua Bonansea parlando poi di Francia ‘19 – Le sensazioni sono positive, andiamo là per fare bella figura. Siamo imbattute nel 2019 e vogliamo mantenere questa striscia positiva il più a lungo possibile. Le avversarie del girone sono toste, ma puntiamo a passare agli ottavi e poi chissà”.