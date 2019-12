© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Nell’intervista rilasciata Tuttosport il responsabile della Juventus Women Stefano Braghinha parlato anche dell’addio di Eniola Aluko che ha lasciato Torino qualche mese fa accusando la città, e l’Italia, di essere indietro di anni rispetto al tema dell’integrazione: “Per me è stato un fulmine a ciel sereno, in 18 mesi non aveva mai manifestato certe cose. Mi è spiaciuto sapere che una persona ha vissuto male un periodo senza dircelo anche perché il nostro club è molto attivo su quel fronte. E mi è anche dispiaciuto il parere sulla città di Torino che ha storie di straordinaria accoglienza e solidarietà. Sarebbe forse più utile combattere un tema come il razzismo, figlio dell’ignoranza, citando esempi virtuosi e non facendo denunce fini a se stesse. Probabilmente Eniola passava parecchio tempo libero a Londra e non ha fatto in tempo a capire Torino”.