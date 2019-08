Juve Women, Braghin: "Barça favorito, ma proveremo nell'impresa"

Il responsabile della Juventus Women Stefano Braghin ha commentato sul sito del club il sorteggio di Women’s Champions League che vedrà le bianconere affrontare ai sedicesimi di finale il Barcellona vice campione in carica: “Come ho sempre sostenuto la Champions non può ancora essere obiettivo stagionale, perché sappiamo di dover ancora colmare il gap con squadre più importanti d'Europa. Per noi è l'occasione di fare esperienza internazionale e giocare contro il Barcellona sarà utile per capire quanto dobbiamo ancora lavorare per arrivare a certi livelli, sperando ovviamente di riuscirci in poco tempo. - continua Braghin – Proveremo a fare del nostro meglio sapendo che a volte nel calcio ci sono delle sorprese. Partiamo da sfavorite e siamo consapevoli della forza della nostra avversaria, ma questo non significa che si possa riuscire in un’impresa”.