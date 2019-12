© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il responsabile della Juventus Women Sergio Braghin in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport ha fatto il bilancio di questi primi due anni e parlato di cosa si attende dal 2020: “Questa è una società in cui se arrivi secondo hai perso. Per il nuovo anno vogliamo consolidarci in Italia e confermare i titolo vinti (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana NdR) anche se la concorrenza è cresciuta ed è sempre più difficile. In Europa invece ci piacerebbe l’ebrezza di un secondo turno. Quest’anno abbiamo perso il Barcellona, finalista dell’ultima Champions, contro cui in trasferta siamo stati alla pari per lunghi tratti. Ci è mancata la capacità di tenere ritmo e intensità per 90 minuti e quella la acquisisci solo con il lavoro e la crescita del campionato. Nel 2021 però sarà introdotta la fase a gironi, anche se prima ci sono i sedicesimi dove non è scontato aver sorteggi abbordabili, ma giocare sei gare in Europa sarà importante anche a livello commerciale. - continua Braghin – In Italia le avversarie Scudetto sono la Fiorentina, che ha più storia, il Milan, che ha iniziato un nuovo progetto, e non trascuro la Roma che ha grandi giocatrici. Noi siamo stati avvantaggiati dall’aver cambiato poco, abbiamo preso Sembrant e Maria Alves per tamponare le assenze di Salvai e Bonansea e Staskova che può diventare importante. I recuperi delle due infortunate sono fondamentali anche se il gruppo è talmente forte che non abbiamo sentito troppo la loro mancanza”.