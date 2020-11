Juve Women, Braghin: "Lione? Peggio non poteva andare. L'obiettivo è non avere rimpianti"

Il direttore generale della Juventus Women Stefano Braghin ha parlato ai microfoni della tv ufficiale bianconera della sfida contro il Lione in Champions League: “Lo scorso anno avevamo trovato la finalista, quindi l’unico modo per fare peggio era trovare la vincitrice della coppa. E ci siamo riusciti. A parte gli scherzi troviamo di fronte una squadra che ha vinto 7 Champions e c’è poco da dire sulla sua forza. Siamo davanti un bivio, o passiamo la prossima settimana a lamentarci del sorteggio o proviamo ad avvicinarci alla sfida facendo il nostro meglio. Il nostro obiettivo è uscire dal campo senza rimpianti. La squadra sta inanellando una serie di risultati positivi, ma nel calcio guardarsi indietro non serve. Il passato serve come esperienza per guardare al futuro, credo che quello che conta è quello che succede domani. - continua Braghin come riporta Tuttojuve.com - Campionato? Siamo partiti molto bene, anche affrontando ottime avversarie, sulla scia del finale della scorsa stagione. Il nostro progetto cresce, abbiamo fatto esordire due o tre calciatrici molto giovani e stiamo costruendo la Juve del futuro. Professionismo? È un approdo che sancisce una situazione che esiste già, perché quasi tutte le società offrono alle calciatrici in Serie A di vivere di calcio. Questo deve essere però tradotto in tutele. Parallelamente a questo progetto ci vorrà un piano industriale di crescita per il calcio femminile”.