Juve Women, Braghin: "Non ostacoleremo chi vorrà andare all'estero"

Il responsabile della Juventus Women Stefano Braghin ha parlato di microfoni di Sky Sport della prossima Coppa del Mondo, occasione sia per fare scouting in vista del mercato, ma anche vetrina importante per le calciatrici bianconere che fanno parte della spedizione azzurra: “Guarderemo al Mondiale con grande curiosità perché è l’occasione di vedere altre nazionali. Assistere a tante gare di tante squadre diverse in così poco tempo sarà l’occasione di fare scouting, di cercare calciatrici meno note e conoscere altre realtà che normalmente è difficile seguire. Dall’altra parte sarà una grande vetrina per le nostre calciatrici con i club stranieri professionistici che potrebbero offrire loro un contratto senza che noi si possa dire nulla visto lo status di dilettanti che vige in Italia”.

C’è preoccupazione per possibili offerte straniere alle vostre calciatrici?

“Da un lato quindi c’è orgoglio nel vedere le nostre impegnate in Francia, dall’altro un po' di preoccupazione perché bisognerà stare attenti a queste dinamiche che i regolamenti consentono. Se però potranno andare a stare meglio, coronare un loro percorso sportivo noi non saremo d’ostacolo alle legittime ambizioni delle calciatrici”.

Dopo aver vinto due scudetti di fila il prossimo obiettivo è fare meglio in Europa?

“Credo sia prematuro porre obiettivi alti in Europa perché il gap da colmare, sopratutto con i grandi club, è ancora notevole. Il nostro obiettivo nella prossima stagione sarà confermarci in Italia e non sarà certo semplice perché la concorrenza aumenterà ulteriormente. La Champions League sarà un’ottima occasione per fare esperienza internazionale, ma non possiamo porci obiettivi troppo ambiziosi”.