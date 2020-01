Juve Women, Gama: "Per la prima volta gioco a casa mia. Che emozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista da Sky Sport il capitano della Juventus Women Sara Gama ha parlato della sfida contro il Tavagnacco, sua prima squadra, che si giocherà a Trieste, la città natale del difensore: “A Tavagnacco ho vissuto quattro anni felicissimi, è stata la mia prima squadra in Serie A e ho ricordi bellissimi di quel periodo. E poi gioco a casa mia, questa è la prima volta che accade. A Trieste ci sono le mie origini e per questo sarà qualcosa di speciale giocare lì. - continua Gama facendo il bilancio dell’anno appena terminato – Il 2019 è stato un grande anno, il riconoscimento dell’Italia e delle italiane in questo sport. E poi il Mondiale grazie al quale siamo riusciti a trasmettere i nostri valori. Poi ci sono i risultati con la Juve con la quale ci siamo tolte tante soddisfazioni”.