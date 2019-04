Juve Women, Girelli: "Il doppio Scudetto darebbe tanta soddisfazione"

Fonte: inviato a Torino

Potrebbe essere doppia la festa Scudetto, sabato, in casa Juventus. Perchè mentre la formazione di Allegri sarà impegnata in casa con la Fiorentina, le Juventus Women andrà alla ricerca del successo sul campo dell'Hellas Verona per centrare il secondo tricolore consecutivo. Così l'attaccante bianconera, Cristiana Girelli: "Speriamo di poter festeggiare uno Scudetto, doppio, insieme alla squadra maschile. Andiamo a Verona con la massima umiltà". Sulla finale di Coppa Italia Femminile che si giocherà domenica 28 aprile: "Pensare che si arrivi alle ultime partite con protagoniste la Juve e la Fiorentina, anche in Coppa Italia, conferma come queste formazioni abbiano fatto tanto in questa stagione. All’Allianz Stadium è stata un’emozione incredibile, che speriamo di poter rivivere in occasione della Finale di Coppa Italia al Tardini di Parma".