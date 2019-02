© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus Cristiana Girelli ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Milan di domenica che mette in palio un pezzo di Scudetto: “Si tratta di una sfida che mi ha sempre affascinato in ambito maschile. Dopo la gara d’andata c’è stato un cambio radicale anche se sabato è andata male, ma dobbiamo accettare il risultato e guardare avanti a una partita difficilissima contro una squadra in forma. Se dovessimo vincere andremo a +5 dal Milan e non sarebbe comunque finita, quindi per quanto importante non sarà una partita decisiva. Conosco molte avversarie visto che eravamo compagne al Brescia e lo siamo in Nazionale, oltre che essere amiche. Credo che sarà l’atteggiamento messo in campo a fare la differenza. - conclude Girelli parlando poi dell’Italia e del Mondiale – Adesso avremo dei mesi importanti per prepararci al meglio alla Coppa, andremo in Francia per trascinare tutti gli italiani sperando che siano in tanti. Vogliamo renderli orgogliosi di noi perché sarà una grande occasione per tutta l’Italia”.