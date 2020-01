Juve Women, Girelli: "Sogno la Champions. Figli? Sì, ma prima il calcio"

Intervistata da La Gazzetta dello Sport l’attaccante della Juventus e dell’Italia femminile Cristiana Girelli ha parlato a 360 gradi di se stessa e della crescita del movimento in questi ultimi anni: “Non sono un centravanti puro anche se mi piace in area. Adoro i numeri 10, ma mi manca la fantasia, diciamo che mi considero un falso 9, ruolo in cui mi sto trovando molto bene e mi piace molto colpire di testa, specialmente quando mi arrivano i cross perfetti di Cernoia. Non ho mai vinto la classifica marcatori, quest’anno sto segnando tanto, ma per le occasioni avute avrei potuto fare molto di più. Juve? Speravo in una chiamata fin dal primo anno, ma sono contenta dell’esperienza fatta a Brescia. Ora però spero che questo matrimonio duri a lungo. - continua Girelli – Le tre istantanee della mia carriera? Esordio in Serie A, convocazione in azzurro e Mondiale. Dopo questa estate tutto si è stravolto, ma in senso positivo ha aperto il portone dei pregiudizi e fatto conoscere il calcio femminile. Il campionato è più competitivo ma come movimento dobbiamo alimentare questa fiamma e continuare a lottare per i nostri diritti”.

Spazio poi al lato privato, con il sogno di una maternità futura: “Mi sono sempre piaciuti i bambini e da quando c’è la mia nipotina Federica ho capito che vorrei un figlio. Ora però la priorità è il calcio. - continua Girelli – Discriminazione? Da bambina non l’ho mai vissuta, è stato tutto naturale anche se qualcuno dalla tribuna ogni tanto diceva che c’era una ragazza in campo, ma il problema è solo degli adulti. Ancora oggi qualcuno mi invita a tornare a cucinare, ma sono pochi. E per la cronaca mi piace farlo. Sogni? SVorrei giocare una finale di Champions. E vincerla”.