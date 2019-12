Juve Women, Girelli vince il Top Player of the Year di L Football

La rivista L Football ha incoronato Cristiana Girelli della Juventus come la migliore calciatrice della passata stagione nell’ambito del contest Top Player of the Year. La numero 10 bianconera ha battuto la concorrenza della milanista Valentina Giacinti e della compagna di squadra Barbara Bonansea.

“Sono molto contenta e onorata di ricevere questo premio. Un riconoscimento personale per quanto fatto sul campo ma soprattutto un riconoscimento per la Juventus, per quanto abbiamo vinto. - Le parole di Cristiana Girelli dopo la consegna del premio -Ringrazio di cuore chi mi ha votato nel corso delle settimane”.