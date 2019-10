© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“La felicità sta in piccole cose, piccoli gesti che un semplice sorriso trasforma in grandi… La felicità è fatta di sorrisi e non si misura attraverso la quantità di ciò che hai ma dalla qualità dei momenti che vivi e con chi li condividi. Voi ringraziate me, ma SONO IO A RINGRAZIARE VOI”. Con questo messaggio postato sul proprio profilo Instagram il portiere della Juventus Women e della Nazionale Laura Giugliani svelato il proprio impegno benefico. La calciatrice azzurra ha infatti finanziato un progetto in Nicaragua, precisamente adAposentillo dove la popolazione si sta riparando dall’arrivo di un tifone.