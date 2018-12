Juve Women, Guarino: "Ora le bambine hanno modelli a cui ispirarsi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha parlato nella serata di ieri durante la cerimonia di premiazione dello sportivo piemontese dell’anno: “Oggi è tempo delle nuove generazioni ed è giusto che attraverso questo progetto ormai avviato con grande successo, è giusto sperare nelle nuove generazioni che possono dare lustro al calcio e a tutto lo sport in generale. Noi abbiamo tante bambine nelle nostre giovanili che finalmente hanno dei modelli nella prima squadra a cui possono ispirarsi e immaginarsi un futuro che, a mio parere, sarà roseo, perché ci sono tutte le prospettive per far bene e per avvicinarci sempre di più agli standard internazionali che sono quelli a cui noi miriamo. - continua Guarino come riporta La Stampa - Campionato? Le sfide sono tante ed è un campionato molto competitivo. Lo era già l’anno scorso e in questa stagione lo è ancora di più perché tutte le squadre sono sempre più organizzate e ci sono più pretendenti al titolo. Cercheremo, partita dopo partita, di conquistare i nostri 3 punti e poi alla fine faremo i calcoli".