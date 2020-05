Juve Women, Maria Alves: "Dopo 2 mesi in Brasile non vedo l'ora di tornare a Vinovo"

vedi letture

L'attaccante della Juventus Women Maria Alves ha affidato al proprio profilo Instagram le proprie sensazioni al rientro in Italia dopo due mesi in Patria spiegando di non vedere l'ora di tornare ad allenarsi con le compagne e magari a giocare per finire il campionato: "Dopo due mesi in Brasile sono molto contenta di essere tornata nel mio club. Adesso devo fare 14 giorni di quarantena a causa della mia provenienza da un altro paese, non vedo l’ora di incontrare tutti e fare ciò che amiamo di più. Sono anche felice di sapere che le cose si stanno normalizzando qui e partire dal 18 maggio possiamo ricominciare ad allenarci ovviamente seguendo tutte le linee guida e con tutte le misure di sicurezza raccomandate! Grazie per tutto Signore".