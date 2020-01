Juve Women, Maria Alves: "Voglio fare la storia qui. E sogno Tokyo 2020"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Intervistata da Esporte Interattivo la calciatrice della Juventus Women Maria Alves ha parlato del suo impatto con il calcio italiano: “Ho ricevuto una chiamata dal mio agente che mi chiedeva se ero pronta a entrare nella storia. Gli ho detto di sì e lui poi mi ha spiegato dell’interesse della Juventus. In quel momento ho provato un misto di incredulità e felicità. Per quanto riguarda le strutture è molto diverso dal mio vecchio mondo. Materiale, centro d’allenamento e campi, in Brasile non abbiamo situazioni simili e quello influenza le nostre prestazioni. Nella Juve non ho questa difficoltà, la società ci rende le cose facile. - continua Maria Alves – Il mio obiettivo è vincere più titoli possibile con la Juve, fare la storia qui e conquistare la Nazionale per disputare l'Olimpiade di Tokyo. Ma il primo passo è quello di lavorare duramente e fare del mio meglio perché solo facendo bene in bianconero posso sperare nella chiamata del Brasile”.