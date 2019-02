© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista della Juventus Women Martina Rosucci ha parlato a tutto tondo dalla sua passione per il calcio al momento che sta vivendo il movimento femminile: “Da piccola avrei voluto fare la maestra, poi mi sono appassionata al calcio vedendo mio fratello giocare. Non avrei mai pensato di fare la calciatrice da grande e, invece, sono riuscita a raggiungere risultati importanti e oggi eccomi qui in Juve dove mi trovo benissimo. - continua Rosucci a Leonardo.it - Non abbiamo gli stessi diritti degli uomini, non abbiamo contributi pagati e per lo Stato non siamo professioniste, ma dilettanti. Il nostro è un hobby al punto tale che certe colleghe sono costrette a fare altri lavori. Mondiale? Ci siamo qualificate dopo 20 anni e il nostro è un girone certamente difficile, ma non impossibile. E poi siamo forti e affiatate anche se per tutte noi sarà la prima esperienza in certi palcoscenici”.