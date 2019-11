Nella giornata di ieri la Juventus Women ha riabbracciato il difensore Cecilia Salvai e l’attaccante Barbara Bonansea che hanno ripreso ad allenarsi in parte con la squadra dopo i lunghi infortuni subiti – nel finale della scorsa stagione la centrale, durante il pre campionato l’esterna offensiva – e presto potrebbero figurare nell’elenco delle convocate di Rita Guarino.

“Che dite, vi siamo mancate io e Bonansea? Felicissima di aver riassaporato la mia squadra e tutte voi". Ha scritto Salvai su instagram per festeggiare questo ritorno. “DAY 86. Finalmente con voi! Che bellissima sensazione” , le ha fatto eco Bonansea.

