© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore centrale della Juventus Women Linda Sembrant ha parlato a Tuttosport del big match contro il Milan e dei suoi primi mesi in Italia: “Sfidare il Milan sarà molto eccitante, mi piacciono queste partite in cui c’è tanto da vincere e anche da perdere. Non conosco bene le avversarie, ma hanno iniziato bene e noi vogliamo vincere perché novembre sarà un mese molto importante per noi visto che affronteremo anche Roma e Fiorentina. - continua la svedese – Prima del Mondiale il mio agente è stato contattato dalla Juve, io volevo qualcosa di diverso dopo 5 anni al Montpellier e la storia e il progetto del club mi ha convinto. È un club che si pone obiettivi alti e che vuole raggiungerli, c’è la pressione per la vittoria e io voglio vincere con questa maglia. La Serie A poi sta facendo grandi progressi, la Nazionale è cresciuta in fretta negli ultimi due anni così come il campionato e questo è fantastico. Qui ci sono strutture ideali per allenarsi e crescere e questo è un aspetto molto apprezzato dai noi calciatrici”.