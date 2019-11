© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus Women Andrea Staskova ha risposto alle domande dei tifosi sul Twitter ufficiale della società : “Ero molto felice dell’interessamento della Juve in estate, è un grande club e sono felice di questa esperienza. Abbiamo iniziato molto bene perché abbiamo vinto la Supercoppa, siamo prime in campionato e spero che si possa continuare così. Non sapevo di essere la prima ad aver segnato in tutte le competizioni. È un successo per me e sono felice di poter aiutare la mia squadra. - continua la ceca parlando degli obiettivi – Ho scelto la maglia numero 17 perché ho sempre vestito la maglia numero 10, ma era occupata, e poi mi piace Ronaldo, il mio idolo con Alex Morgan, che veste il 7 e così ho messo assieme i due numeri. Quest’anno voglio vincere lo Scudetto e segnare 16 reti. Nedved? Mi ha detto che devo lavorare sodo e poi vedrò i progressi".