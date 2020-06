Juve Women U17, Diana: "Peccato aver interrotto tutto a tre giornate dalla fine"

Daniele Diana, allenatore della Juventus Women Under 17, è intervenuto a Juventus Tv per raccontare la strana stagione delle sue ragazze. Un percorso di crescita interrotto dall'emergenza Coronavirus, ecco perché il bilancio "fino a quando si è potuto giocare è stata estremamente positivo - ha spiegato -. Le Under 17, che arrivano da un percorso di calcio a 9, sono un gruppo che deve riadattarsi e formarsi per giocare un calcio diverso, anche in termini di occupazione degli spazi. È stato un cammino positivo: nella prima parte di stagione, per questo lavoro di adattamento, ci sono stati dei risultati altalenanti, bene invece nella seconda parte. Quest’anno era un campionato interregionale fin da subito, peccato perché mancavano tre partite del girone di ritorno poi, ahimè per il Covid, abbiamo dovuto sospendere tutto. Eravamo prime in classifica e aspettavamo le fasi finali". Dalla gestione tecnica alla quella dell'emergenza, da febbraio in poi. "Tutta la situazione è stata gestita seguendo i protocolli dettati dalla società - ha raccontato Diana -. Inizialmente, quando abbiamo capito che c’era qualcosa di particolare, abbiamo ridotto gli allenamenti, ritrovandoci un paio di volte contro i quattro/cinque abituali. Quando è scoppiato il tutto, si è messa in piedi una struttura di lezioni online, di scambi a cui non eravamo abituati".