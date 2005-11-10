Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Tommaso Maschio
Dopo il successo della Roma, il primo stagionale in Europa, e la sconfitta dell'Inter, questa sera toccherà alla Juventus scendere in campo in Women's Champions League: le bianconere saranno chiamate alla difficile prova del Lione in una gara che potrebbe aprire le porte ai primi quattro posti (che valgono l'accesso diretto ai quarti di finale) in caso di vittoria.
Rinviata di un giorno Benfica-Austria Vienna
La partita tra Benfica e Austria Vienna, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Women's Champions League, è stata rinviata alle ore 21:00 di giovedì 12 novembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche provocate dalla tempesta Charles. La partita era originariamente in programma per mercoledì 11 novembre alle ore 21:00 presso l'Estádio da Luz. La decisione è stata annunciata dalla UEFA , in seguito alla dichiarazione dello stato di allerta da parte del governo portoghese in tutto il paese , che ha portato al rinvio delle partite delle competizioni europee in programma per mercoledì in Portogallo.
Programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Martedì 10 novembre
Real Madrid-Paris FC 3-0
55’ Caruso, 65’ Beerensteyn, 81’ Caicedo
Hacken-Chelsea 0-0
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco 1-2
29’ aut. Kiedrzynek (B), 40’ Buhl (B), 65’ rig. Dudek (P)
Roma-Servette 2-1
25’ Van Dooren (R), 34’ Pilgrim (R), 74’ rig. Marinelli (S)
Inter-Manchester City 1-4
24’ Bartoli (I), 33’ e 44’ Fujino (M), 56’ Casparij (M), 70’ Clinton (M)
Mercoledì 11 novembre
Ore 18:45 - OH Leuven-Koge
Ore 21:00 - Juventus-Lione
Giovedì 12 novembre
Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal
Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna
La classifica della fase campionato di Women's Champions League
Barcellona 9
Bayern Monaco 8*
Chelsea 8*
Lione 7
Arsenal 7
Juventus 6
Real Madrid 6*
Manchester City 6*
Paris Saint-Germain 5*
Inter 4*
Roma 4*
Koge 3
Benfica 3
Servette 3*
Hacken 2*
Paris FC 2*
Austria Vienna 1
OH Leuven 1
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