La Juventus batte 3-1 la Florentia e si porta provvisoriamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A femminile a punteggio pieno (9 punti). A decidere il match disputato all'Allianz Stadium sono state le reti di Girelli (18'), Sembrant (51') e Maria (70'), che hanno reso vano il momentaneo pari ospite firmato da Martinovic (26'). La squadra fiorentina è ancora ferma così a zero punti, sconfitta in tre gare su tre.